Саперы, группа прикрытия и путепрокладчики задействованы под Артемовском на СВО

Для подвоза боеприпасов солдатам и спасения раненых инженерные войска ВС РФ занимаются прокладкой дороги. Для этого используют три группы солдат — саперов, путеукладчиков и группы прикрытия от БПЛА, рассказали газете «Известия» бойцы группировки войск «Юг», сражающиеся на артемовском направлении в зоне СВО.

Российская строительная техника на линии боевого соприкосновения (ЛБС) вынуждена работать с солдатами, которые следят за небом. Их задача — защищать транспортные средства от атаки беспилотников с воздуха. В такую группу обычно входят трое — у одного человека пулемет, у двух других — охотничьи ружья.

Нередко противник использует FPV-дроны, поэтому солдаты ездят с включенной системой радиоэлектронной борьбы. Ими регулярно применяются детекторы беспилотников для проверки обстановки.

После этого проводится инженерная разведка дорог, разминирование. Это нужно, чтобы по ним могла передвигаться техника ВС РФ.

Ранее в документальном проекте под названием «Дороги смерти и жизни „Эспаньолы“» сообщалось, что на линии боевого соприкосновения обе стороны активно используют беспилотники. На фоне этого профессия военного водителя оказалась наиболее опасной.