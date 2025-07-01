Россиянам рассказали о наиболее опасной профессии на СВО в фильме «Ридуса»

За 3 года проведения спецоперации линия боевого соприкосновения (ЛБС) увеличилась в 6 раз. Ключевым фактором, повлиявшим на ситуацию, стало активное использование БПЛА. В связи с этим профессия военного водителя стала наиболее опасной в современных боевых условиях. Эти реалии отражены в новом документальном проекте «Ридуса» под названием «Дороги смерти и жизни „Эспаньолы“». Фильм полностью создан бойцами-добровольцами из 88-й бригады «Эспаньола».

Поставка продовольствия и боеприпасов, смена личного состава, эвакуация раненых и погибших — все это ежедневные задачи, выполняемые под обстрелом артиллерии и атаками вражеских FPV-дронов. Единственной защитой от них служат современные системы радиоэлектронной борьбы, однако и они не всегда эффективны, особенно учитывая все более частое использование оптоволокна в БПЛА.

Беспилотники не только наносят удары с воздуха, но и устанавливают шипы с минами на дорогах и в лесополосах. Дроны несут и другие смертельные ловушки, превращая работу водителей на передовой в ежедневный риск.

Маршрут, проложенный военными в районе Часова Яра через Бахмут, известен как «дорога смерти». Еженедельно на этом участке уничтожается большое количество техники. Тем не менее водители «Эспаньолы» делают все возможное, чтобы эта дорога стала «дорогой жизни».

В отличие от предыдущего фильма «Современная война разведки „Эспаньолы“», состоявшего из оперативных съемок, новый проект представляет собой сборник интервью с водителями и механиками службы материального обеспечения «Эспаньолы», или РМТО. Фильм показывает спецоперацию глазами водителя.

«Если эвакуация — понятно, что поедем в любой момент, даже ночью. Это не обсуждается. Сели, перекрестились и поехали. Фартанет — не фартанет. Задачу надо выполнять. Но если это подвоз или ротация, то ждем погоду. Нужен туман как можно ниже», — рассказал герой фильма с позывным Панда.

Истории, рассказанные специалистами РМТО, дополнены оперативными кадрами, что позволяет зрителям погрузиться в события, происходившие во время штурма и зачистки Часова Яра в зимний и весенний периоды.