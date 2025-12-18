Лукаш: США готовятся к приезду Путина на саммит G20 в 2026 году

Российская шерпа в международной организации Светлана Лукаш заявила, что США готовятся к возможному приезду президента РФ Владимира Путина на саммит G20 в 2026 году, сообщает РИА Новости .

«Страна-председатель готовится к участию Владимира Владимировича Путина в саммите в Майами в декабре следующего года», — отметила она.

Ранее издание Politico написало, что российские и американские переговорщики могут встретиться на этих выходных в Майами, чтобы обсудить урегулирование украинского конфликта. После этого сайт Axios сообщил, что на встречу от РФ может отправиться Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

На саммите G20, проходившем в Йоханнесбурге 22–23 ноября, от делегаций государств, входящих в список недружественных, поступали предложения по экономическому взаимодействию с Москвой.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.