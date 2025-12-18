сегодня в 09:43

Axios: Дмитриев поедет в Майами для встречи по Украине с Уиткоффом и Кушнером

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев может отправиться в Майами на выходных. Там он проведет переговоры по украинскому вопросу со спецпосланником президента Соединенных Штатов Стивом Уиткоффом и зятем главы США Джаредом Кушнером, сообщает РИА Новости .

Как рассказал Axios чиновник Белого дома и осведомленный источник, стороны обсудят план Вашингтона по завершению кризиса на Украине.

Президент России Владимир Путин встречался с Уиткоффом и Кушнером 2 декабря. Встреча прошла в Московском Кремле. Во время визита обсуждался мирный план Соединенных Штатов по Украине.

Ранее Уиткофф рассказал о достигнутом прогрессе по поводу урегулирования украинского конфликта на переговорах с Киевом в Берлине. Было организовано обсуждение по 20-пунктному плану мирного урегулирования. Также обсуждались экономические вопросы и иные темы.

