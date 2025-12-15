Уиткофф рассказал о прогрессе на переговорах в Берлине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал о достигнутом прогрессе касательно урегулирования на переговорах с украинской делегацией в Берлине, сообщает РИА Новости .

«Представители провели обстоятельные дискуссии по 20-пунктному плану мирного урегулирования, экономическим вопросам и другим темам», — написал он в соцсети X.

По его словам, участники переговоров планируют встретиться снова завтра утром.

Ранее стало известно, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф 14 декабря прилетит в Берлин для проведения ключевых переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Президент России Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Москву был связан с обсуждением мирной инициативы Вашингтона по Украине. По словам Путина, американская сторона представила 27 пунктов, разделенных на четыре блока, и предложила рассмотреть их по отдельности.

Помощник президента России Юрий Ушаков охарактеризовал переговоры в Кремле как весьма продуктивные и заявил о дальнейшем продолжении контактов между Россией и США. Ушаков также отметил, что успехи российской армии на передовой оказывают положительное влияние на ход и характер переговорного процесса.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.