Стало известно о встрече Уиткоффа с Зеленским и лидерами ЕС в Берлине

WSJ: Уиткофф проведет встречу с Зеленским и лидерами Европы в Берлине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 14 декабря прилетит в Берлин для проведения ключевых переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, на встрече будут присутствовать президент Украины Владимир Зеленский, а также европейские лидеры — президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц.

По данным собеседников газеты, в мирном плане «остаются серьезные разногласия, особенно по поводу территорий». WSJ также уточняет, что после телефонного разговора с Зеленским 10 декабря президент США Дональд Трамп призвал власти Германии, Франции и Великобритании оказать давление на украинского лидера для принятия американских предложений.

Президент Финляндии Александр Стубб ранее отменил визит в США ради участия в этих переговорах, отметив, что до 25 декабря «предпринимаются очень активные усилия, чтобы дойти до какого-либо решения».

