Переговоры по украинскому урегулированию в Париже перенесены

Запланированная на 13 декабря встреча в Париже с участием представителей Франции, Германии, Великобритании, США и Украины для обсуждения мирного урегулирования не состоится, сообщает «КоммерсантЪ» .

Об этом сообщила польская радиостанция RMF со ссылкой на источник в Елисейском дворце, не уточняя причин отмены.

Ранее издание Axios писало, что стороны планировали обсудить «новые идеи» по территориальным спорам и гарантиям безопасности для Киева. Одновременно Reuters сообщает, что 15 декабря в Берлине может состояться встреча глав ряда европейских государств для обсуждения того же вопроса.

Накануне президент Финляндии Александр Стубб отменил визит в США, чтобы, по данным его канцелярии, принять участие в европейской встрече.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что американские чиновники присоединятся к переговорам, если сочтут это целесообразным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Москва не располагает информацией о возможной встрече.

