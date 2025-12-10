Песков: Россия работает над миром на Украине, а не перемирием

Россия добивается устойчивого и долгосрочного мира на Украине, а не перемирия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к «энергетическому перемирию». По его словам, Украина может ввести мораторий на удары по энергетическим объектам, если Россия будет согласна на такой же шаг.

Песков прокомментировал это заявление. По его словам, Россия считает своим приоритетом гарантированный и устойчивый долгосрочный мир на Украине, а не перемирие. Он уточнил, что для урегулирования конфликта необходимо подписание соответствующих документов.

Весной президент РФ Владимир Путин объявил о 30-дневном моратории на удары по объектам энергетики с обеих сторон в украинском конфликте. Несмотря на то, что Украина официально согласилась на это, она регулярно наносила удары по энергоподстанциям в разных российских регионах.

Между тем сейчас Москва ждет от США итогов обсуждения американского мирного плана с Киевом. По словам Пескова, контакты России и Вашингтона не прекращаются.

