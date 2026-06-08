Маскируется под усталость: в чем главное коварство опухолей мозга

Опухоли мозга — это одна из тех тем, где особенно важны точная диагностика, быстрый маршрут к врачу и правильно подобранное лечение, рассказал РИАМО кандидат медицинских наук, врач-онколог, хирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Руслан Басанов.

Хотя слово «опухоль» часто звучит пугающе, сегодня у нейроонкологов есть несколько рабочих инструментов: операция, лучевая терапия, лекарственная терапия, а в некоторых случаях — и методы ядерной медицины.

Почему опухоли мозга коварны

Опухоль в головном мозге может долго маскироваться под «обычную» усталость, мигрень или проблемы со зрением. Симптомы зависят от того, где именно расположен очаг: могут появляться головные боли, тошнота, нарушение координации, ухудшение памяти, речи, зрения, судороги или изменения поведения. Иногда болезнь обнаруживают случайно — например, при обследовании по другому поводу.

Часть опухолей растет медленно, но некоторые ведут себя агрессивно и требуют немедленного лечения. Поэтому при подозрительных симптомах не стоит ждать, что все пройдет само.

Как обычно лечат

Тактика зависит от типа опухоли, ее размера, расположения, степени злокачественности и общего состояния пациента. Если очаг можно удалить безопасно, нейрохирурги часто начинают с операции. Это позволяет уменьшить массу опухоли и получить материал для точного анализа.

После операции или вместо нее, если удаление невозможно, часто подключают лучевую терапию. Ее задача — уничтожить оставшиеся опухолевые клетки и снизить риск рецидива. При некоторых опухолях она работает как основной метод, особенно если образование расположено глубоко или находится рядом с жизненно важными зонами мозга.

Роль лучевой терапии

Лучевая терапия при опухолях мозга — это не «облучение вслепую», а очень точная технология. Врачи стараются направить дозу в опухоль и минимально задеть здоровые ткани. Для этого используют современные методы — стереотаксическую радиохирургию, фракционированное облучение, а в некоторых случаях протонную терапию.

Ее плюс в том, что она помогает контролировать рост опухоли без повторной операции. Особенно это важно, если опухоль расположена в сложной зоне, где хирургическое вмешательство может привести к тяжелым неврологическим последствиям.

Где может помочь ядерная медицина

Ядерная медицина — это не только диагностика, но и в ряде случаев лечение. В нейроонкологии она особенно полезна для уточнения распространенности процесса: например, помогает понять, есть ли метастазы, каков объем поражения и как лучше выстроить тактику лечения.

Иногда методы ядерной медицины используют и для оценки ответа на терапию: видно, уменьшилась ли активность опухолевой ткани после лечения. Это помогает врачам не действовать «наугад», а подбирать лечение более персонализированно.

Когда нужны лекарства

Если опухоль распространилась или имеет агрессивный характер, к лечению добавляют лекарственную терапию. Это может быть химиотерапия, таргетные препараты или другие современные схемы — в зависимости от типа опухоли и ее молекулярных особенностей. Иногда важна не только борьба с самим очагом, но и контроль симптомов: отека мозга, судорог, боли, тошноты.

Что важно для пациента

При опухоли мозга особенно ценна работа команды: нейрохирург, онколог, радиотерапевт, специалист по визуализации и, при необходимости, врачи ядерной медицины. Именно такой подход дает шанс лечить максимально точно и с меньшими последствиями для качества жизни.

Если появляются стойкие головные боли, судороги, внезапные изменения речи, зрения или поведения, лучше не откладывать обследование. Чем раньше найдено образование, тем больше вариантов лечения и тем выше шанс сохранить функции мозга.

8 июня отмечается Всемирный день осведомленности об опухолях мозга. Он учрежден с целью проинформировать людей о борьбе с этой формой онкологии и рассказать о состоянии, в котором находятся больные.

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