Отели в Турции могут изменить систему «все включено» из-за роста затрат

Турецкие отельеры обсуждают возможные изменения в популярной системе «все включено». Однако они учитывают, что любые нововведения не должны негативно сказаться на интересе иностранных туристов, рассказали РИА Новости местные эксперты.

Отраслевые специалисты рассматривают различные варианты модернизации действующей модели. Среди них — появление более гибких пакетов услуг и расширение возможностей для отдыхающих за пределами гостиничных комплексов.

При этом речь не идет о полном отказе от самой концепции. «Все включено» остается крайне востребованной у гостей из России, Великобритании и Германии.

По словам отельера в Бодруме Исмаила Карагюля, рост текущих затрат вынуждает местный гостиничный бизнес искать новые финансовые решения. Тем не менее окончательного вердикта по поводу существования «все включено» в отрасли пока не принято. Концепция сохраняется в прежнем виде, что ранее в апреле подтверждал заместитель председателя Ассоциации турагентств Турции (TÜRSAB) Давут Гюнайдын.

В то же время внутри профессионального сообщества звучат и более радикальные предложения по изменению формата отдыха. Так, глава Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу ранее заявлял, что из-за системы All Inclusive туристы почти не покидают территорию гостиниц. Это якобы вредит раскрытию туристического потенциала страны. В свою очередь, председатель Ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу предложил перейти на вариант с выбором только нужных опций. Он привел в пример путевки в отели «без алкоголя».

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