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Человека на резиновой лодке унесло в море в Сахалинской области

В Сахалинской области спасательные службы вторые сутки ищут человека, которого унесло на резиновой весельной лодке в открытое море. Инцидент произошел еще вечером 6 июня, но пострадавший до сих пор не найден.

Мужчину унесло на лодке в акватории Татарского пролива. Это произошло у мыса Кузнецова, сообщает ТАСС.

Для обнаружения пропавшего задействовали вертолет Ми-8 МЧС России со спасательной бригадой на борту. Было отправлено на поиски небольшое судно с сотрудниками Невельского инспекторского участка ГИМС.

Поиски ведутся непрерывно. В Следственном управлении СКР по Сахалинской области заявили об организации процессуальной проверки. Во время нее следователи установят обстоятельства исчезновения человека на воде.

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