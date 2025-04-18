Песков: Путин не давал новых указаний по мораторию на удары по энергообъектам

30-дневный мораторий на удары по объектам энергетики, который 18 марта начал действовать в рамках российско-американских договоренностей, истек. Однако президент России Владимир Путин не давал новых указаний на этот счет, рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС .

Песков заявил, что Путин пока не давал никаких указаний по поводу моратория на удары по объектам энергетики с обеих сторон в украинском конфликте. Так он ответил на вопрос журналистов, которые интересовались, могут ли обе стороны наносить удары по энергообъектам друг друга или нет.

«Месяц действительно истек, но в настоящий момент никаких иных указаний верховного главнокомандующего, президента Путина, не было», — пояснил Песков.

Несмотря на то, что Украина официально заявила, что поддержит мораторий на удары по объектам энергетики в течение 30-дневной договоренности, она регулярно их нарушала. Вооруженные силы Украины намеренно били по энергоподстанциям в разных российских регионах, несмотря на публичное заявление президента Украины Владимира Зеленского об остановке такого рода атак.

Ранее Россия запросила закрытые консультации в СБ ООН относительно соблюдения моратория на удары с обеих сторон.