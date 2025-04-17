РФ запросила консультации в Совбезе ООН по мораторию на удары по энергообъектам

С 18 марта, согласно российско-американским договоренностям, начал действовать 30-дневный мораторий на удары по объектам энергетики как со стороны РФ, так и со стороны Украины. Однако Киев регулярно нарушал их. Россия запросила закрытые консультации в СБ ООН по мораторию, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, консультации, не предусматривающие присутствие Украины, запрошены на четверг. На них намерены обсудить итоги действия 30-дневного моратория на удары по объектам энергетики.

Закрытые консультации должны начаться в 16:30 по времени Нью-Йорка. В Москве в это же время будет 23:30.

После того, как консультации завершатся, журналисты получат информацию об их итогах.