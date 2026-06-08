Авторское право на ИИ-контент: как не потерять свои картинки и текст
В последнее время в Сети часто поднимается вопрос о том, кому же принадлежат авторские права на контент, сгенерированный нейросетью. Эксперт в области IT и искусственного интеллекта Богдан Загребельный в разговоре с РИАМО рассказал, как устроен рынок и почему ИИ-картинки оцениваются всего в 1 рубль.
По словам эксперта, в настоящее время на рынке действует так называемая «модель одного рубля». Компании оформляют права на ИИ-контент через договор отчуждения, где прописывают символическое вознаграждение. Почему так? Потому что четких законов об авторстве нейросетей пока нет, и бизнес нашел удобный способ обезопасить себя.
Но, как выясняется, эта модель работает не всегда и не для всех. Есть несколько сценариев, и у каждого свои риски.
Три сценария: как компании получают права на ИИ-контент
Первый и самый чистый вариант — B2B-подписка на российские сервисы. «Кандинский», «Шедеврум» или GigaChat позволяют компании сразу получить права на результат. Без посредников, без лишних бумаг.
Второй сценарий — штатный сотрудник. Если работник в рамках своих обязанностей нагенерировал контент с помощью нейросети, права переходят к работодателю. Это прописано в статье 1295 Гражданского кодекса о служебном произведении.
Третий и самый распространенный вариант — та самая «модель одного рубля». Компания нанимает подрядчика, тот оформляется как автор и передает права по договору отчуждения. Сумма может быть символической — хоть один рубль. Все по статье 1234 ГК.
На первый взгляд — удобно. Но есть нюансы, и очень серьезные.
Самая опасная схема: штатный сотрудник и западная нейросеть
Эксперт назвал это «антипаттерном» — то есть плохой практикой, которой лучше избегать. Выглядит так: штатный сотрудник пользуется Midjourney или OpenAI. Оплачивает подписку с зарубежной карты. Генерирует картинки для рабочих задач.
Вроде бы все по трудовому договору — значит, права компании принадлежат по статье 1295. Но дальше начинаются проблемы.
Первая — нарушение условий использования сервиса. Для бизнеса почти везде нужен корпоративный тариф, а не личная подписка. Вторая — нарушение 152-ФЗ о персональных данных, если сотрудник отправил в промпт чьи-то имя или адрес. Третья — утечка коммерческой тайны, если в запросе оказались внутренние документы.
Все эти риски ложатся именно на компанию. Потому что сотрудник действовал в рабочих целях, а договорной защиты между бизнесом и западным сервисом нет. Подрядная схема выносит эти риски за периметр компании, а трудовая — нет.
Два главных риска модели одного рубля
Даже если компания все сделала правильно и оформила договор за один рубль, остаются серьезные угрозы.
Первый — сам сервис, которым пользуется подрядчик. Легально оплатить Midjourney или OpenAI из России в настоящее время невозможно. Подписки оформляют через посредников и иностранные карты. Это серая зона, и она остается на подрядчике. Компания получает только чистый результат по договору. Но есть два условия: подрядчик действительно имел право передавать эти права (если его тариф разрешает коммерческое использование) и в договоре прописаны гарантии чистоты источников.
Второй риск — то, что оказалось внутри сгенерированного результата. Нейросеть может случайно скопировать чужую картинку, персонажа или стиль художника. И тогда никакой договор за рубль не спасет от иска правообладателя.
Что говорит суд: два важных решения
Российская судебная практика по ИИ уже сформировалась. Суды считают нейросеть инструментом — как фотоаппарат или кисть. Ответственность всегда на человеке, который этим инструментом пользуется.
В деле № А40-200471/2023 суд признал дипфейк-ролик объектом авторского права. Нейросеть в этом случае выступила просто как инструмент режиссера.
А вот дело № А56-52652/2024 — показательное. Продавец на маркетплейсе сослался на Stable Diffusion, мол, это нейросеть сгенерировала. Но суд установил, что результат почти один в один воспроизводит чужую фотографию. И поддержал истца — автора исходного снимка.
Вывод простой: если нейросеть скопировала узнаваемого персонажа или стиль художника, договор с оператором не остановит иск.
Как компании обезопасить себя: чек-лист из пяти пунктов
Зрелые компании не ограничиваются договором за рубль. Они добавляют дополнительные гарантии и процедуры.
Загребельный перечислил минимальный набор того, что должно быть у бизнеса, чтобы «модель одного рубля» действительно работала.
- Письменный договор с оператором. Это либо договор отчуждения с прописанной суммой (хоть символической), либо пункт в трудовом договоре штатного сотрудника о том, что генерация контента входит в его обязанности.
- Заверения по статье 431.2 ГК. Подрядчик письменно заверяет: какой сервис использовал, какой у него тариф, есть ли коммерческая лицензия, не вводил ли он в промпт чужие объекты, проверил ли результат на заимствования. Без этого при претензии компания не сможет переложить убытки на подрядчика.
- Внутренний список одобренных сервисов. Компания должна прописать регламентом, какими нейросетями разрешено пользоваться. Самый чистый путь — корпоративная B2B-подписка на российский сервис или open-source модель в собственном контуре. Тогда модель одного рубля вообще не нужна — права на результат сразу у компании. Если работа идет через подрядчика, западные сервисы допустимы только при условии, что серая зона по подписке остается на нем.
- Реестр генераций. Минимум — простая таблица: дата, название оператора, сервис, тариф, промпт, итоговый файл. Без этого в случае суда компания не докажет происхождение материала.
- Ручная проверка результата перед публикацией. Это особенно важно для рекламы, упаковки, обложек, наружной рекламы — всего, что идет в массовые каналы. Никакая нейросеть не отвечает за то, что оказалось внутри ее ответа. Проверять должен живой человек.
Для кого модель одного рубля останется нормой, а для кого — нет
Эксперт дал четкий прогноз о том, кто и дальше сможет пользоваться схемой одного рубля. В рекламе и маркетинге «модель одного рубля» останется обычной практикой. Там не нужна сверхнадежная прослеживаемость, а риски заимствований не так критичны.
А вот в регулируемых отраслях — финансы, медицина, госсектор — подход будет жестче. Там потребуют связку из open-source моделей в собственном контуре, реестра генераций и проверки на заимствования. Плюс полный запрет на отправку чувствительных данных в публичные сервисы.
«У кого такой контур выстроен — у того есть чистая и прослеживаемая история происхождения контента. У остальных — „мы скачали что-то откуда-то“. И здесь никакой договор за один рубль уже не поможет», — подчеркнул Загребельный.
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