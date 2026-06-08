Работа мечты: как не попасть в трудовое рабство при переезде в другую страну

Схемы вербовки в трудовое рабство однотипны: завышенная зарплата за неквалифицированный труд, оплата дороги и жилья «за счет работодателя», срочность, давление и просьба не тянуть с решением. Об этом РИАМО сообщила эксперт по подбору работы в странах Азии Арина Пибина.

В Камбодже, Мьянме, а теперь и в Мексике людей заманивают на «офисную» работу, а на месте отбирают документы и принуждают работать на мошеннические кол-центры.

«Тревожные признаки видны заранее: нет официального договора, общение только через мессенджер, размытое название компании, отсутствие адреса и отзывов, требование внести предоплату. Если по прибытии понимаете, что вас обманули и удерживают, — немедленно связывайтесь с посольством или консульством, звоните близким, фиксируйте геолокацию, ищите местную полицию», — объяснила Пибина.

Главные ошибки людей: отдают паспорт чужим, не проверяют фирму, едут втайне от семьи, не сохраняют копии документов.

Обязательные правила просты:

договор на руках,

копии паспорта в «облаке»,

родные знают ваш маршрут и адрес,

паспорт всегда при вас,

контакты посольства записаны заранее.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.