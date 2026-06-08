200 семей не получили купленные у пенсионеров квартиры из-за «схемы Долиной»

В России суммарный ущерб от реализации «схемы Долиной» в сфере недвижимости за год превысил отметку в два млрд рублей. В настоящее время как минимум 200 семей через судебные инстанции пытаются отстоять свои права на квартиры, которые они на законных основаниях приобрели у пожилых людей, сообщает SHOT .

Среди пострадавших граждан, оставшихся без денег и купленного жилья, большинство — молодые семьи, а также люди с инвалидностью. Из-за затянувшихся разбирательств в судах граждане вынуждены проживать на съемных квартирах или у родственников.

На фоне этого они запустили масштабный фотофлешмоб. В рамках него попросили остановить «схему Долиной».

Подобные махинации проводятся на рынке недвижимости с 2023 года. За этот период совокупный объем потерь в стране уже превысил 1,5 трлн рублей.

При этом итоговая сумма может оказаться существенно выше, поскольку за 2025 год профильные ведомства зафиксировали резкий всплеск количества подобных исковых заявлений. Точный подсчет по ним суды еще не завершили. Новые эпизоды обмана добросовестных покупателей продолжают выявляться правоохранительными органами практически ежедневно.

Летом 2024 года мошенники заставили певицу Ларису Долину продать квартиру в центре Москвы. Она понесла ущерб 317 млн рублей. Однако потом суд признал сделку недействительной и вернул квартиру артистке, так как она находилась под влиянием мошенников в момент продажи. После этого все подобные дела стали называть «схемой Долиной». Но покупательница жилья певицы Полина Лурье в итоге отстояла право на недвижимость в Верховном суде, и Долина лишилась квартиры.

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