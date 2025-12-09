Песков: Москва ждет от Вашингтона итогов обсуждения мирного плана с Киевом

Россия и США находятся в постоянном контакте, но сейчас Москва ждет от Вашингтона итогов обсуждения американского мирного плана с Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

По словам официального представителя Кремля, контакты России и США не прекращаются. Но что касается обсуждения мирного плана, то сейчас оно ведется американцами с представителями Украины.

Россия ждет итогов этого обсуждения. Песков уточнил, что диалог продолжается «на уровне имеющихся контактов».

Ранее в Москву прибыли спецпосланник главы США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Они обсуждали с российским лидером Владимиром Путиным американский план по урегулированию конфликта на Украине. Затем делегация из США побеседовала во Флориде с украинской стороной.

После этого помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что Москва ждет от США анализа их переговоров с Киевом.

