Ушаков: Москва ждет от США анализа их переговоров с Умеровым

Москва рассчитывает на то, что Вашингтон сообщит ей об итогах своих переговоров с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустемом Умеровым. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает ТАСС .

Переговоры Киева и Вашингтона завершились во Флориде. Об этом стало известно утром 5 декабря. Штаты на встрече представляли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, Украину — Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Сейчас Россия ждет от США анализа данной встречи.

«Я надеюсь, что они этими итогами с нами поделятся. Дальше посмотрим», — сказал Ушаков.

До этого Уиткофф и Кушнер встретились с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны обсуждали мирный план США по урегулированию украинского конфликта. Российский лидер после переговоров отметил, что Москва согласна не со всеми пунктами плана.

