Путин заявил, что РФ не согласилась с рядом пунктов мирного плана Трампа

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что на встрече с американской делегацией в Кремле подробно разбирался каждый пункт мирного плана по Украине, и не со всеми из них страна была согласна, сообщает ТАСС .

Ранее глава государства провел пятичасовую встречу с эмиссарами США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Он уточнил, что до встречи с американцами в РФ не видели новых инициатив по украинскому конфликту.

«Поэтому нам пришлось пройтись по каждому пункту, поэтому и столько времени. Так что это нужная была беседа, абсолютно конкретная», — пояснил Путин в интервью India Today.

По его словам, были и вопросы, по которым не был достигнут консенсус. РФ и США их обсуждали, но это сложная работа. Россия сказала, что она может обсуждать, а на что согласиться не может.

