Напавшие на «Крокус» постоянно находились на связи с организаторами теракта

Четыре непосредственных исполнителя теракта в «Крокус сити холле» и их соучастники все время находились на связи со своими кураторами и организаторами, которые координировали все их действия из-за границы, сообщает ТАСС .

Отмечается, что исполнители теракта фиксировали в онлайн-режиме свои действия и отправляя все видеозаписи организаторам и кураторам для отчета.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года.

Террористы расстреливали посетителей, а также подожгли сам зал. В результате происшествия погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан.

