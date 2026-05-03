сегодня в 04:58

В Ленинградской области уничтожили 43 беспилотника

Средства противовоздушной обороны уничтожили 43 БПЛА в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко на платформе Max.

«На данный момент сбито 43 БПЛА над Ленинградской областью. Силы и средства ПВО отражают массовую атаку противника», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили 35 БПЛА в Ленинградской области.

Дрозденко отметил, что «боевая работа продолжается».

В воздушном пространстве региона объявлена беспилотная опасность.

