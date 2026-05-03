Более 500 георгиевских лент раздали подольские волонтеры в сквере Поколений

30 апреля к акции «Георгиевская лента» присоединились «Волонтеры Подмосковья», активисты местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и сотрудники УМВД, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Символ воинской славы сегодня также можно было получить возле сквера Защитников Родины.

Ранее в Подольске ленты раздавали на бульваре Юности.Волонтеры вручали ленты и поздравляли прохожих с наступающим 9 Мая — 81-й годовщиной Великой Победы. Всего раздали более 500 штук. Акция продлится до 9 мая — активистов с лентами можно будет встретить на улицах, в парках и скверах округа.

«Это наша живая память о подвиге. В праздник я обязательно приколю ленту на одежду — с гордостью и трепетом, как дань уважения тем, кто подарил нам мир», — поделилась эмоциями подольчанка Марина Полунина.

Важно отметить, что георгиевскую ленту носят на левой стороне груди — у сердца. Так люди показывают, что подвиг советских солдат навсегда останется в их памяти.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.