Первомайская легкоатлетическая эстафета прошла в Ступино

На площади имени В.И. Ленина 1 мая состоялась традиционная легкоатлетическая эстафета, посвящённая 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Празднику Весны и Труда, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Мероприятие собрало около 450 участников — от воспитанников детских спортивных клубов до представителей промышленных предприятий и общественных организаций.

На старт вышли команды городских и сельских школ, учреждений среднего профессионального и высшего образования, трудовых коллективов, спортивных клубов и любительских объединений. Всего в соответствии с программой соревнований было заявлено более 80 команд, разделённых на семь групп.

С приветственным словом к участникам и зрителям обратились заместитель главы городского округа Ступино — начальник управления культуры и молодёжной политики Юлия Калинина и депутат Московской областной Думы Андрей Голубев. Они поздравили спортсменов с праздничными датами, отметили важность сохранения исторической памяти и пожелали участникам удачи.

«Товарищи, спортсмены! Поздравляю всех вас с праздником спорта и с праздником труда, весны, с праздником мира! Сегодня 1 мая, 74-й раз проводится в Ступино традиционная легкоатлетическая эстафета. Мне приятно видеть ребят со знаменем Победы. В этом году мы отмечаем не только 81-ю годовщину Победы, но и 85-летие Битвы за Москву. Именно здесь, на нашей земле Южного Подмосковья, врага не только остановили, но и впервые погнали наши войска — и гнали до Берлина, до мая 45-го года! Всех с днём Труда, всех с наступающим праздником Победы! Всем сегодня наилучших результатов! С праздником вас!» — поздравил спортсменов Андрей Голубев.

Организацию и проведение эстафеты обеспечило Управление физической культуры и спорта администрации округа. Начальник управления Руслан Ахнафович Гимазов рассказал о значении мероприятия.

«У нас проходит 74-я легкоатлетическая эстафета — это наша великая традиция. Каждый год она посвящена Великой Победе. С этого события стартуют все наши праздничные мероприятия в городе. В этом году зарегистрировалось более 450 участников — это и школы, и техникумы, и трудовые коллективы, и фитнес-клубы, и спортивные организации. Спортсмены настояли на том, чтобы ничего не отменять: они были готовы бежать и в снег, и в дождь. Весь год участники ждут этого мероприятия с нетерпением», — отметил Руслан Гимазов.

Эстафета проводилась на дистанции из 12 этапов с разделением на мужские и женские участки. Общая протяжённость малого круга составила чуть более 3 километров. Старт подавался в два подхода: сначала бежали городские и сельские школы, студенты, затем — трудовые коллективы, общественные организации, спортивные клубы и младшая группа.

По итогам соревнований состоялась церемония награждения. Участники, выполнившие нормативы, получили золотые и серебряные знаки отличия. Также были вручены награды за призовые места в командном зачёте. Медали получили все участники эстафеты.

