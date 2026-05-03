Число сбитых БПЛА над Ленинградской областью достигло 51

Спецоперация

Число сбитых беспилотников над Ленинградской областью достигло 51, сообщил губернатор Александр Дрозденко на платформе Max.

«Число сбитых БПЛА в Ленинградской области увеличилось до 51», — сообщил он.

Ранее сообщалось 43 сбитых беспилотниках над регионом.

По словам Дрозденко, «боевая работа продолжается».

В воздушном пространстве региона объявлена беспилотная опасность.

Ранее в аэропорту Пулково ввели временные ограничения на полеты.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.