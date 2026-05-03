В Ленинградской области уничтожили 35 беспилотников
Средства противовоздушной обороны уничтожили 35 БПЛА в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко на платформе Max.
«Силами ПВО уничтожены 35 БПЛА в Ленинградской области. Боевая работа продолжается», сообщил он.
Дрозденко отметил, что «боевая работа продолжается».
В воздушном пространстве региона объявлена беспилотная опасность.
Ранее в аэропорту Пулково ввели временные ограничения на полеты.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.