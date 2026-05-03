В Ленинградской области уничтожили 35 беспилотников

Средства противовоздушной обороны уничтожили 35 БПЛА в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко на платформе Max.

«Силами ПВО уничтожены 35 БПЛА в Ленинградской области. Боевая работа продолжается», сообщил он.

Дрозденко отметил, что «боевая работа продолжается».

В воздушном пространстве региона объявлена беспилотная опасность.

Ранее в аэропорту Пулково ввели временные ограничения на полеты.

