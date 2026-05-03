Вучич: отношения США и ЕС достигли точки невозврата после вывода войск из ФРГ

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что вывод американского контингента с территории Германии показывает наступление точки невозврата в отношениях между США и ЕС, сообщает ТАСС .

«[Решение США о частичном выводе войск из Германии] является важным политическим заявлением, которое говорит об отношениях между двумя крупнейшими западными державами», — заявил Вучич.

По его словам, интересы ЕС и США больше не совпадают.

«… мы достигли точки невозврата», — отметил он.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа сместила приоритеты внешней политики с украинского кризиса на военную операцию против Ирана, что привело к обострению отношений с европейскими партнерами. По оценке газеты Politico, действия Вашингтона в последние дни свидетельствуют о намерении не сотрудничать, а осуждать и наказывать страны ЕС за отсутствие поддержки в войне против исламской республики.

