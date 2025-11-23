Орешкин: недружественные страны предложили РФ восстановить сотрудничество
Фото - © Михаил Строгалев / Фотобанк Лори
На саммите G20, проходившем в Йоханнесбурге 22–23 ноября, от делегаций государств, входящих в список недружественных, поступали предложения по экономическому взаимодействию с Москвой. Об этом сообщил руководитель российской делегации, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин, пишет РИА Новости.
Орешкин воздержался от упоминания конкретных государств, дабы избежать возможных претензий со стороны их союзников. Но при этом отметил, что некоторые страны, которые в настоящее время отнесены к категории недружественных, предлагали конкретные варианты сотрудничества, направленные на восстановление экономических связей с Россией и реализацию общих проектов.
По словам Орешкина, с рядом подобных стран удалось провести продуктивные дискуссии по вопросам совместной работы.
Ранее сообщалось, что лидеры стран «Группы двадцати» по итогу саммита в ЮАР приняли декларацию, которая состоит из 17 разделов.
