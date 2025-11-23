Орешкин: недружественные страны предложили РФ восстановить сотрудничество

На саммите G20, проходившем в Йоханнесбурге 22–23 ноября, от делегаций государств, входящих в список недружественных, поступали предложения по экономическому взаимодействию с Москвой. Об этом сообщил руководитель российской делегации, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин, пишет РИА Новости .

Орешкин воздержался от упоминания конкретных государств, дабы избежать возможных претензий со стороны их союзников. Но при этом отметил, что некоторые страны, которые в настоящее время отнесены к категории недружественных, предлагали конкретные варианты сотрудничества, направленные на восстановление экономических связей с Россией и реализацию общих проектов.

По словам Орешкина, с рядом подобных стран удалось провести продуктивные дискуссии по вопросам совместной работы.

Ранее сообщалось, что лидеры стран «Группы двадцати» по итогу саммита в ЮАР приняли декларацию, которая состоит из 17 разделов.

