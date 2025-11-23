Лидеры G20 приняли декларацию саммита в ЮАР

Лидеры стран «Группы двадцати» (G20) утвердили декларацию на южноафриканском саммите, который завершился в Йоханнесбурге, сообщает Кремль .

На встрече, состоявшейся 21 и 22 ноября 2025 года в ЮАР, российскую делегацию представлял замглавы администрации президента Максим Орешкин.

На сайте Кремля размещен русскоязычный вариант декларации, принятой лидерами стран G20 на саммите в ЮАР. Документ разбит на 17 разделов.

Особое внимание в декларации уделяется повышению устойчивости к различным природным катаклизмам и эффективности мер реагирования в подобных ситуациях. Декларация содержит перечень действий, направленных на поддержание приемлемого уровня долговой нагрузки для государств с невысокими доходами. Подчеркивается важность привлечения финансовых ресурсов для осуществления справедливого перехода к новым источникам энергии, а также необходимость применения ключевых полезных ископаемых для достижения инклюзивного роста и устойчивого прогресса.

Большая часть декларации посвящена вопросам всестороннего экономического развития, подъему промышленности, обеспечению занятости и уменьшению неравенства, а также обеспечению населения продовольствием, рассмотрению вопросов, связанных с искусственным интеллектом, управлению данными и внедрению инноваций в целях устойчивого развития.

В документе также отражены темы партнерства с африканским континентом, финансовые аспекты, сотрудничество в укреплении международной финансовой системы и увеличении устойчивости к долговым обязательствам, увеличение объемов устойчивого финансирования, инвестиции в инфраструктуру и здравоохранение, поддержание финансовой стабильности, стимулирование инноваций, обеспечение стабильности международной налоговой системы и совершенствование путей мобилизации внутренних ресурсов. В заключение, в документ включены сведения о вкладе G20 в реализацию глобальной стратегии развития и продвижение справедливого глобального управления, а также представлены итоги работы объединения за минувший период.

