Politico: Россия и США могут провести переговоры на выходных

Представители РФ и США могут провести переговоры в Майами на выходных по урегулированию на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.

14 декабря в Берлине состоялись пятичасовые переговоры делегаций Украины и США: представители двух стран обсуждали мирный план, но пока не раскрывают никаких подробностей.

Мирный договор между Россией и Украиной вряд ли будет подготовлен и согласован в течение ближайших двух-трех месяцев, заявила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль в интервью ТАСС. По ее словам, нынешний документ об урегулировании кризиса является лишь повесткой дня без конкретных деталей реализации.

