«Лентяй, не хочет работать». Путин пошутил про Пескова

Президент России Владимир Путин пошутил про своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова, назвав его «лентяем». Перед этим Песков сказал главе государства, что журналисты на пресс-конференции могут «еще долго» задавать вопросы, сообщает РБК .

«Лентяй, не хочет работать», — пошутил Путин, говоря о пресс-секретаре.

Сегодня, 3 сентября, российский президент провел пресс-конференцию по итогам своей четырехдневной работы в Китае.

В ходе общения с прессой Путин высказывался о конфликте на Украине. Президент заявил, что Киев может самостоятельно выбирать систему обеспечения своей безопасности, но он не должен делать этого за счет Москвы. Владимир Путин также говорил о наличии «света в конце тоннеля» по теме окончания боевых действий и отмечал, что глава Украины Владимир Зеленский может приехать на встречу в Москву и обсудить улаживание военного конфликта.

Путин также заявлял, что не стоит делать прогнозов о ходе специальной военной операции.

