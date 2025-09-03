Путин заявил о наличии «света в конце тоннеля» по теме урегулирования на Украине

«Свет в конце тоннеля» в вопросе урегулирования конфликта на Украине есть, заявил российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай. По его словам, Москва еще в 2022 году предлагала Киеву вывести войска из Донбасса и завершить противостояние, но после отвода ВС РФ от Киева украинцы передумали, сообщает РБК .

«Если здравый смысл восторжествует, то договориться о приемлемом варианте прекращения конфликта можно, я исхожу из этого. <…> Если нет, то нам придется решить наши задачи вооруженным путем», — сказал Путин.

Владимир Путин добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский может приехать в Москву, если он готов к встрече по урегулированию конфликта. Глава России добавил, что президент США Дональд Трамп просил провести такие переговоры, и он согласился.

«Я никогда не отказывался от этого, если эта встреча хорошо подготовлена и будет вести к позитивным результатам», — пояснил Путин.

Президент РФ также заявил о праве Киева самому выбирать систему обеспечения безопасности, но не за счет Москвы.