«Свет в конце тоннеля есть»: Путин — об урегулировании конфликта на Украине
Фото - © РИА Новости
«Свет в конце тоннеля» в вопросе урегулирования конфликта на Украине есть, заявил российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай. По его словам, Москва еще в 2022 году предлагала Киеву вывести войска из Донбасса и завершить противостояние, но после отвода ВС РФ от Киева украинцы передумали, сообщает РБК.
«Если здравый смысл восторжествует, то договориться о приемлемом варианте прекращения конфликта можно, я исхожу из этого. <…> Если нет, то нам придется решить наши задачи вооруженным путем», — сказал Путин.
Владимир Путин добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский может приехать в Москву, если он готов к встрече по урегулированию конфликта. Глава России добавил, что президент США Дональд Трамп просил провести такие переговоры, и он согласился.
«Я никогда не отказывался от этого, если эта встреча хорошо подготовлена и будет вести к позитивным результатам», — пояснил Путин.
Президент РФ также заявил о праве Киева самому выбирать систему обеспечения безопасности, но не за счет Москвы.