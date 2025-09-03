Путин заявил о праве Украины самой выбирать систему обеспечения безопасности

Украина имеет право самостоятельно выбирать систему обеспечения своей безопасности, но не должна это делать за счет России, заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Китай. Он добавил, что Москва всегда возражала против членства Киева в НАТО, но не в Евросоюзе, сообщает ТАСС.