Путин заявил о праве Украины самой выбирать систему обеспечения безопасности
Фото - © РИА Новости
Украина имеет право самостоятельно выбирать систему обеспечения своей безопасности, но не должна это делать за счет России, заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Китай. Он добавил, что Москва всегда возражала против членства Киева в НАТО, но не в Евросоюзе, сообщает ТАСС.
Владимир Путин работает в Китае с 31 августа по 3 сентября. В Поднебесной российской лидер посетил саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и военный парад в Пекине по случаю победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.