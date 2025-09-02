Путин заявил, что цель РФ на Украине — защита своих интересов и граждан

«Что касается России, она была вынуждена охранять свои интересы и людей, которые связывают свою жизнь, свою судьбу с Российской Федерацией, с Россией, с нашей историей и традициями», — подчеркнул президент.

Путин отметил, что корень украинского кризиса кроется в провокационных действиях с другой стороны.

В ходе беседы с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в КНР Путин подчеркнул, что речь идет абсолютно не о российской агрессии. Единственная цель РФ — это обеспечение собственной безопасности, заявил он.