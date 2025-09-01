В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Зеленского

Ушаков: между Путиным и Трампом пока нет договоренности о встрече с Зеленским

Между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом пока нет договоренности о встрече с главой Украины Владимиром Зеленским. Такое заявление сделал помощник российского лидера Юрий Ушаков в беседе с корреспондентом Павлом Зарубиным, фрагмент которой журналист опубликовал в Telegram-канале .

По словам политика, Путин и Трамп еще не договаривались ни о встрече президентов России и Украины, ни о трехстороннем саммите на высшем уровне.

«Сейчас все говорят о трехсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским, но, насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом договоренности не было», — рассказали в Кремле.

По словам Ушакова, во время переговоров Путина и Трампа на Аляске удалось достигнуть «много взаимных пониманий». Учитывая эти понимания, Россия и Соединенные Штаты продолжают работать в контактах с другими лидерами, отметил помощник президента.