Путин пригласил Зеленского в Москву

Президент России Владимир Путин пригласил главу Украины Владимира Зеленского приехать в Москву, если он готов к встрече по урегулированию военного конфликта. Российский лидер отметил, что «никогда не отказывался» от личных переговоров с руководителем соседней страны, если это мероприятие «хорошо подготовлено и будет вести к позитивным результатам», сообщает РБК .

«(Президент США — ред.) Дональд Трамп попросил меня провести такую встречу, я сказал, что это возможно», — добавил Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Во время общения с журналистами президент также заявил, что у Киева есть право самостоятельно выбирать систему обеспечения своей безопасности, но он не должен это делать за счет Москвы. РФ всегда возражала против членства Украины в НАТО, но не в Евросоюзе, добавлял Путин.