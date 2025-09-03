«Вещь сложная и жестокая». Путин высказался о прогнозах по СВО

Боевые действия — это «сложная и жестокая вещь», и по ним не нужно делать прогнозов, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам в Китай. По словам главы государства, российские войска уверенно наступают на линии фронта.

«Боевые действия — это вещь сложная и жестокая, поэтому никаких здесь прогнозов делать не следует», — уверен Владимир Путин.

Президент считает, что в вопросе украинского урегулирования есть «свет в конце тоннеля» и надежда на мирное разрешение конфликта. Вместе с тем Путин подчеркнул, что Россия готова достичь поставленных задач и «вооруженным путем».

Российский лидер добавил, что глава Украины Владимир Зеленский может приехать в Москву, если он готов к встрече по урегулированию конфликта.