Лавров: ситуация изменится, если из плана Трампа исчезнут договоренности на Аляске
Фото - © РИА Новости
Ситуация с урегулированием украинского кризиса изменится, если из американского мирного плана пропадут договоренности, достигнутые Россией и Вашингтоном на Аляске. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.
По его словам, сейчас Москва ждет промежуточную версию американского плана, которую коллеги из США рассматривают «с точки зрения завершения фазы согласования» текста с Европой и Украиной.
Как только Вашингтон представит документ, то Россия начнет его предметно рассматривать. «Если там будет вымаран дух и буква Анкориджа», то «конечно, это будет принципиально другой ситуацией», сказал Лавров.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что план США из 28 пунктов по Украине «соответствует духу Анкориджа». Он мог бы стать очень хорошей основой для мирных переговоров.
После встречи США и Украины в Женеве план Трампа сократился до 19 пунктов. Песков отмечал, что Москва не получила этот вариант.
Между тем иностранные СМИ заявляют, что Украина согласилась с условиями мирного плана Трампа. Но она требует «некоторых доработок».
