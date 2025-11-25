Лавров: ситуация изменится, если из плана Трампа исчезнут договоренности на Аляске

Ситуация с урегулированием украинского кризиса изменится, если из американского мирного плана пропадут договоренности, достигнутые Россией и Вашингтоном на Аляске. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС .

По его словам, сейчас Москва ждет промежуточную версию американского плана, которую коллеги из США рассматривают «с точки зрения завершения фазы согласования» текста с Европой и Украиной.

Как только Вашингтон представит документ, то Россия начнет его предметно рассматривать. «Если там будет вымаран дух и буква Анкориджа», то «конечно, это будет принципиально другой ситуацией», сказал Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что план США из 28 пунктов по Украине «соответствует духу Анкориджа». Он мог бы стать очень хорошей основой для мирных переговоров.

После встречи США и Украины в Женеве план Трампа сократился до 19 пунктов. Песков отмечал, что Москва не получила этот вариант.

Между тем иностранные СМИ заявляют, что Украина согласилась с условиями мирного плана Трампа. Но она требует «некоторых доработок».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.