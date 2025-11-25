сегодня в 14:19

Песков: план США из 28 пунктов по Украине «соответствует духу Анкориджа»

Американский план урегулирования украинского конфликта, состоящий из 28 пунктов, был создан на основе пониманий, достигнутых на саммите РФ и США на Аляске. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

По его словам, данный «набросок американской стороны» предметно не обсуждался. Однако он «соответствует духу Анкориджа».

Этот план мог бы стать очень хорошей основой для мирных переговоров, как отметил Песков.

После встречи США и Украины в Женеве мирный план сократился до 19 пунктов. Песков ранее отмечал, что Москва не получила этот вариант.

Как заявляют СМИ, 25 ноября в Абу-Даби американская сторона представляет его российским переговорщикам. При этом, по данным Bloomberg, Россия назвала новый план «провальным». Из документа пропали деликатные пункты, касающиеся территорий.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.