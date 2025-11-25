Уже не 28, а 19 пунктов: РФ назвала провальным мирный план по Украине с правками

сегодня в 12:49

По информации издания Bloomberg, на переговорах в Абу-Даби Россия назвала «провальным» обновленный мирный план по Украине, сообщает «Военная хроника» .

Новая версия мирного соглашения, отредактированная Украиной и США, включает уже не 28, а 19 пунктов. В том числе из него исключили вопрос о признании российскими ЛДНР.

В материале издания Politico утверждается, что из документа пропали и другие деликатные пункты, касающиеся территории Украины. Самый спорные моменты обсудят в будущем на уровне лидеров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва пока не получала обновленный мирный план, отредактированный Украиной.

Глава государства Владимир Путин во время телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва заинтересована в завершении украинского конфликта. Эрдоган выразил готовность поддерживать переговорный процесс.

