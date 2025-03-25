Кремль опубликовал заявление по итогам встречи США и РФ в Эр-Рияде

Стали известны итоги встречи экспертных групп России и США в Эр-Рияде. Страны в рамках урегулирования украинского кризиса договорились продолжить работу по достижению прочного и продолжительного мира, сообщает пресс-служба Кремля .

Так, Москва и Вашингтон приветствуют усилия третьих стран, которые направлены на разрешение украинского кризиса. Кроме того, стороны разработают меры по реализации договоренностей о запрете ударов по энергообъектам РФ и Украины.

Москва и Вашингтон обсудили безопасность в Черном море. Она включает неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях.

Кроме того, США будут способствовать тому, чтобы РФ вернулась на мировой рынок для экспорта сельскохозяйственной продукции.

Последние два пункта вступают в силу после снятий некоторых санкционных ограничений с Россельхозбанка и финорганизаций, которые задействованы в обеспечении операций по международной торговле удобрениями и продовольствием, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов.