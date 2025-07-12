Движение на Бережковской набережной после ДТП восстановлено
Движение после наезда легкового автомобиля на пешеходов на Бережковской набережной в Москве восстановлено, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.
«Движение на Бережковской набережной восстановлено», — говорится в сообщении.
Полиция уже нашла автомобиль, водитель которой сбил людей на Бережковской набережной в Москве.
Легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов, проехав регулируемый пешеходный пешеход на запрещающий сигнал светофора, после чего скрылся с места ДТП.
В результате наезда на пешеходов есть пострадавшие. После случившегося проводится проверка.