сегодня в 01:04

Движение на Бережковской набережной после ДТП восстановлено

Движение после наезда легкового автомобиля на пешеходов на Бережковской набережной в Москве восстановлено, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

«Движение на Бережковской набережной восстановлено», — говорится в сообщении.

Полиция уже нашла автомобиль, водитель которой сбил людей на Бережковской набережной в Москве.

Легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов, проехав регулируемый пешеходный пешеход на запрещающий сигнал светофора, после чего скрылся с места ДТП.

В результате наезда на пешеходов есть пострадавшие. После случившегося проводится проверка.