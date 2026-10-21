Ирак закрыл большинство погранпереходов с Ираном

Правительство Ирака закрыло большинство контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Ираном «до дальнейшего уведомления», сообщает ТАСС со ссылкой на портал Shafaq News.

Причиной стали появившиеся у Багдада «доказательства причастности Тегерана к атакам на Саудовскую Аравию» в сентябре, которые, как утверждается, были совершены с иракской территории.

Источник портала сообщает, что распоряжение о закрытии пунктов лично отдал премьер-министр Ирака Али аз-Зейди. Иракские власти, по этой информации, полагают, что Иран не только причастен к удару по саудовскому нефтепроводу «Восток — Запад», но и поставлял на приграничные территории комплектующие для сборки дронов, которые затем привлекались для атак на Саудовскую Аравию.

Официальные власти Ирака и Ирана эти данные еще не комментировали.

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