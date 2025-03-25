Белый дом объявил о сделке с Россией по судоходству в Черном море

США и Россия пришли к соглашению о безопасном судоходстве и неприменении силы в Черном море, сообщил Белый дом. Соответствующее заявление американские власти сделали по итогам переговоров Москвы и Вашингтона 24 марта, сообщает РИА Новости .

Стороны также договорились «предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море», отмечается в заявлении.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что во время переговоров РФ — США в Эр-Рияде основные обсуждения прошли вокруг идеи возобновления черноморской инициативы, также известной как зерновая сделка. По словам министра, Москва выступает за возобновление зерновой сделки, но в более приемлемой для всех форме.

Сенатор Григорий Карасин, возглавлявший российскую делегацию на переговорах 24 марта, заявлял, что во время консультаций у РФ и США не всегда совпадали позиции по вопросу Украины. Тем не менее стороны намерены продолжать искать пути взаимодействия, подчеркивал член Совета Федерации.