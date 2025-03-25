Сенатор Карасин: есть вероятность найти способ взаимодействия России и США

Во время переговоров делегатов от РФ и США позиции обоих стран по поводу Украины совпадали не всегда. Однако стороны планируют в дальнейшем искать способ взаимодействия, подобная возможность образовалась, рассказал РИА Новости член российской делегации, сенатор РФ Григорий Карасин.

Телеканал CBS сообщал, что специалисты из США, участвующие в переговорах с РФ в Саудовской Аравии, положительно оценили итоги визита. Однако подробности не раскрывались.

Переговоры в Эр-Рияде, Саудовской Аравии, проходили 24 марта. Они начались около 10:00 и шли почти 12 часов до позднего вечера. От РФ на встрече присутствовали глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Ранее сообщалось, что после 12-часовых переговоров делегации РФ и Соединенных Штатов перестали вести диалог с прессой после переговоров в Эр-Рияде.