Делегации России и США не стали общаться с прессой после переговоров в Эр-Рияде
Делегации России и США не стали общаться с прессой после переговоров в Эр-Рияде, которые длились более 12 часов, сообщает РИА Новости.
Совместное заявление по итогам переговоров должны опубликовать во вторник, 25 марта.
Делегации двух стран встретились утром 24 марта, чтобы обсудить ряд важных вопросов. Переговоры Вашингтона и Москвы трижды прерывались, чтобы все переговорщики могли поесть. После приема пищи все члены делегаций возвращались к обсуждениям.
Ранее сообщалось, что украинская делегация провела переговоры с коллегами из США 23 марта, но не стала возвращаться в Киев.
В Белом доме уже заявили, что положительно оценивают переговоры в Саудовской Аравии.