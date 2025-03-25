сегодня в 03:19

Делегации России и США не стали общаться с прессой после переговоров в Эр-Рияде

Делегации России и США не стали общаться с прессой после переговоров в Эр-Рияде, которые длились более 12 часов, сообщает РИА Новости .

Совместное заявление по итогам переговоров должны опубликовать во вторник, 25 марта.

Делегации двух стран встретились утром 24 марта, чтобы обсудить ряд важных вопросов. Переговоры Вашингтона и Москвы трижды прерывались, чтобы все переговорщики могли поесть. После приема пищи все члены делегаций возвращались к обсуждениям.

Ранее сообщалось, что украинская делегация провела переговоры с коллегами из США 23 марта, но не стала возвращаться в Киев.

В Белом доме уже заявили, что положительно оценивают переговоры в Саудовской Аравии.