Reuters: Белый дом положительно оценивает переговоры в Эр-Рияде

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Белый дом положительно оценивает переговоры в Саудовской Аравии и вскоре планирует выступить с положительным заявлением, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По словам источника, «переговоры, которые проводят экспертные группы администрации [президента США Дональда] Трампа в Эр-Рияде, идут чрезвычайно хорошо».

«Мы ожидаем, что в ближайшее время будет сделано позитивное заявление», — отметил он.

Делегации двух стран встретились утром 24 марта, чтобы обсудить ряд важных вопросов. Переговоры Вашингтона и Москвы длятся более 10 часов и трижды прерывались, чтобы все переговорщики могли поесть. После приема пищи все члены делегаций возвращались к обсуждениям.

Ранее сообщалось, что украинская делегация провела переговоры с коллегами из США 23 марта, но не стала возвращаться в Киев.