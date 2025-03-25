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CBS: эксперты из США положительно оценили переговоры с РФ в Эр-Рияде

Специалисты из Соединенных Штатов, которые участвовали в переговорах с РФ в Саудовской Аравии, позитивно оценили итоги встреч. Детали не разглашаются, сообщает « Коммерсант » со ссылкой на материал телеканала CBS.

«Отчеты, которыми поделилась с администрацией президента Дональда Трампа техническая группа США в Эр-Рияде, казались оптимистичными», — отмечается в материале.

Консультации между американской и российской делегациями были организованы 24 марта в Эр-Рияде. От РФ на них поехали сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Ранее в CBS сообщали, что совместное заявление России и Соединенных Штатов выложат 25 марта в 11:00.