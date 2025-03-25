Стало известно, во сколько 25 марта выложат совместное заявление России и США

CBS: заявление России и США после переговоров могут выложить в 11:00

Совместное заявление делегаций от России и Соединенных Штатов в результате консультаций, организованных 24 марта в Эр-Рияде, Саудовской Аравии, может быть выложено 25 марта в 11:00. Публикация запланирована на это время, сообщает ТАСС со ссылкой на американский телеканал CBS.

Заявление выложат в 04:00 по вашингтонскому времени и 11:00 по московскому. При этом неизвестно, как будет выглядеть документ.

Сообщения, которые администрации президента США Дональда Трампа отдала контактная группа в Эр-Рияде, выглядели многообещающе.

Ранее завершились переговоры между РФ и Соединенными Штатами в Эр-Рияде. Они шли около 12 часов. Совместное заявление тогда пообещали выложить 25 марта.