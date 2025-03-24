Переговоры России и США в Эр-Рияде завершились
Переговоры представителей РФ и США завершились, они длились более 12 часов, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что совместное заявление по итогам переговоров должны опубликовать во вторник, 25 марта.
Делегации двух стран встретились утром 24 марта, чтобы обсудить ряд важных вопросов. Переговоры Вашингтона и Москвы длятся более 10 часов и трижды прерывались, чтобы все переговорщики могли поесть. После приема пищи все члены делегаций возвращались к обсуждениям.
Ранее сообщалось, что украинская делегация провела переговоры с коллегами из США 23 марта, но не стала возвращаться в Киев.