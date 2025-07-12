Bloomberg: Трамп может объявить санкции против РФ 14 июля

Американский президент Дональд Трамп может объявить о введении санкций против России уже 14 июля, сообщает RT со ссылкой на Bloomberg TV.

По словам обозревателя Грега Салливана, Трамп может сообщить о новых военных поставках Украине.

Он отметил, что ключевой вопрос заключается в том, будет ли сделано какое-то конкретное заявление о санкциях, поставках, либо же наоборот о переговорах, или же это «останется лишь риторикой».

Ранее лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тьюн заявил о планах успеть рассмотреть новый антироссийский санкционный пакет до начала традиционного августовского перерыва в работе Конгресса.